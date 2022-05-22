İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'Omuz Omuza 100 Bin Üye' programında konuştu Açıklaması

İyi Parti Genel Başkan Meral Akşener, yeni üyelere seslendiği konuşmasında, "İyi Parti ailesinin mensuplarısınız. Rozetlerinizi yakanızda, cebinizde, çantanızda taşıyın. O rozetler sizin kimliğinizdir. Bu partinin mensubu olarak, bulunduğunuz her yerde partimizin politikalarını, iddialarını anlatacaksınız." dedi.

Akşener, partisinin İstanbul'daki üye sayısının 100 bine ulaşması dolayısıyla Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Omuz Omuza 100 Bin Üye" programına katıldı.

İyi Parti'nin kuruluşunun ve faaliyetlerinin Türkiye'nin siyasi gündemini belirlediğini dile getiren Akşener, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'de bir umut varsa, Millet İttifakı'nın adayının 13. cumhurbaşkanı olacağına benim gibi herkes inanıyorsa bu partili cumhurbaşkanlığı sisteminin, bu ucube sistemin, Türkiye'yi uçurumun eşiğine getirmiş bu sistemin, ister 2023 Haziran'ındaki ister daha erken bir tarihteki seçimde gideceğine, bugünkü iktidarın yanlarına bu ucube sistemi alıp gideceğine inanılıyorsa milletin önüne somut umut konulmuşsa bunu sağlayan sizlersiniz. Allah, her birinizden razı olsun. Hiçbirinizin ayağına taş değmesin."

Akşener, İstanbul'da 100 bin kişilik bir aile olduklarını ifade ederek, "Bugün burada 32 bin sandık görevlimiz var. Burada mahalle başkanlarımız var. Bugün 100 bin üyeyi kapı kapı dolaşıp İYİ Parti'ye kazandıran teşkilat üyelerimiz var. 20 Ocak 2020'de ön sırada ve ikinci sırada oturan arkadaşlarımızla beraber bir karar verdik. İl il, ilçe ilçe, esnaf esnaf, sokak sokak bu ülkeyi gezme kararı verdik. Bugün gelinen noktada 2,5 yıldır gezdik, dolaştık, milletimizle el ele verdik. O esnaf dükkanlarında bu ülkenin acı hikayelerini de bu milletin mensubu olmaktan gurur duymamızı sağlayan iyi hikayelerini de dinledik." şeklinde konuştu.

Programda gösterilen saha çalışmalarındaki fotoğrafına değinen Akşener, salondaki birçok İYİ Partilinin bu şekilde fotoğraflarının olduğunu söyledi.

Birinci parti olacaklarını savunan Akşener, şöyle devam etti:

"Ben sizi ve bizi tanıyorum. 2019 Haziran ayında Antalya'da parlamenter sisteme iyileştirilmiş, güçlendirilmiş demiştik adını. 'Parlamenter sisteme geçeceğiz.' dedik. Onu dediğimizde beraberce kararlaştırdık. O zaman anket şirketleri parlamenter sistem adına soru sormuyorlardı. Yani bu ucube sistemin ilelebet devam edeceğine dair bir kanaat oluşmuştu. Çok güçlüsünüz ve güçlüyüz. Bu gücün farkında olmak gerekiyor. Bunu anladığımız zaman Türkiye'de de birinci parti, İstanbul'da da birinci parti olacağız."

Partisine yeni üye olanlara seslenen Akşener, "İYİ Parti'nin ailesinin mensuplarısınız. Rozetlerinizi yakanızda, cebinizde, çantanızda taşıyın. O rozetler sizin kimliğinizdir. Bu partinin mensubu olarak, bulunduğunuz her yerde partimizin politikalarını, iddialarını anlatacaksınız. Her yerde partimizi savunacaksınız. İftiraların karşısında bunların işlemesine müsaade etmeyeceksiniz." diye konuştu.

Akşener sözlerinin sonunda AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni" dönüşünde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Tören, Meral Akşener'in bazı üyelere rozet takmasıyla sona erdi.