İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, 'Deniz Baykal öldü' mesajını silip özür diledi

Aytun Çıray, twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal için "Allahtan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı. Deniz Baykal'ın vefat ettiği haberi bir anda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çıray, bir süre sonra bu paylaşımını silerken yaptığı ikinci paylaşımda, özür diledi.

"ALLAH UZUN ÖMÜR VERSİN"

Öte yandan Çıray şu ifadeleri kullandı. "Çok özür dilerim. Deniz Baykal hakkında arkadaşım yanlış bilgiyi iletmiş. Allah uzun ömür versin. Yine de bir efsaneyi düzeltelim. 2002'de CHP oy vermeseydi de Tayyip Bey yasağını kaldırabilecekti. AKP 363 mv çıkarmıştı. 8 bağımsız vardı. Yasağının kalkması için 3 milletvekili yeterliydi" dedi.