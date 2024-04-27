İYİ Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, Kendisine Oy Verenleri Koray Aydın'a Destek Vermeye Çağırdı

HABER: OGÜN AKKAYA - MERVE GÜVEN

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Adayı Günay Kodaz, kendisine oy verenlerin üçüncü turda Koray Aydın'ı desteklemesini istedi. Kodaz, "Ben oyumu Koray Aydın'a verdim. Yanımdaki ikinci kişiye de Koray Aydın'a oy verdirdim. Bana oy veren üçüncü kişi kimse lütfen Koray Abi'ye oy versin" dedi.

İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık yarışı devam ediyor. Seçimin ilk turunda 2, ikinci turunda ise 3 oy alan Günay Kodaz, kendisine oy veren isimlerin üçüncü turda Koray Aydın'a oy vermesini istedi. Kodaz'ın kürsüden yaptığı bu açıklama sonrasında salonda bulunan delegelerden bazıları ıslıkla tepki gösterdi.