İYİ Parti Ferizli İlçe Başkanı Ömer Karadeniz Yeniden Seçildi

İyi Parti Ferizli İlçe Başkanı Ömer Karadeniz, yeniden göreve seçildi.

Ferizli Botanik Parkı'nda gerçekleştirilen İYİ Parti ilçe teşkilatı 4. olağan kongresine İYİ Parti İl Başkanı Hasan Sarıoğlu, Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, yönetim kurulu, delegeler ve STK temsilcileri katıldı.

Gerçekleştirilen kongrede tekrar seçilen mevcut başkan Ömer Karadeniz, yapılan çalışmalardan bahsederek, katılımcılara teşekkür etti.

Su müfettişleri rozetlerini aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 16 ilçede öğrencilere suyun bilinçli kullanılmasına yönelik "Su müfettişi" eğitimleri veriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, suyun sürdürülebilir kullanımı ve tasarruf bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla başlatılan "Su Müfettişi" eğitimleri kapsamında Arifiye Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Okul öğretmenlerinin daveti üzerine gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere, suyun evlere gelene kadar süreç, yağmur suyu geri kazanımı ve tasarruf alışkanlıkları animasyonlarla anlatıldı.

Eğitim sonunda ise öğrencilere "Su Müfettişi" rozetleri takıldı.

Yumurtaya alternatif üzüm çekirdeği

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Yaren Didem Esendemir, kek üretiminde yumurtaya alternatif olarak üzüm çekirdeğinden elde edilen bitkisel madde geliştirdi.

Sakarya Üniversitesinden yapılan açıklamada, yüksek lisans eğitimini tamamlayan Esendemir tarafından "Kırmızı Üzüm Çekirdeği Proteini'nin Ultrases ile Ekstraksiyonu ve Kek Üretiminde Yumurta İkamesi Olarak Kullanım Potansiyeli" adlı çalışması 15. Türkiye Gıda Kongresi kapsamında Sakarya Üniversitesi'nde tanıtıldı.

Yapılan açıklamada, ultrases teknolojisi kullanılarak kırmızı üzüm çekirdeğinden elde edilen proteinin, kek üretiminde yumurta kullanımına alternatif olarak yer alabileceği ve bitkisel bazlı beslenme için önemli bir proje olduğu kaydedildi.