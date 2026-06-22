İyi Partili Türkoğlu'ndan Kesk'e Ziyaret

(ANKARA) - İYİ Parti Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, beraberindeki heyetle KESK'i ziyaret etti.

KESK'ten yapılan açıklamada, "İYİ Parti Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve beraberindeki heyet konfederasyonumuzu ziyaret ederek Yürütme Kurulu üyelerimizle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede emek alanında yaşanan sorunlar ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: ANKA