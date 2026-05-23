İyi Partili Özel: "Parti İçi Huzurumuzun Huzursuz Ettiği Bu Çevreleri Tebessüm ile Takip Etmeye Devam Edeceğiz"

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, partiden istifa ve kongre kulislerine ilişkin haberlere tepki göstererek, parti içi bütünlüğün güçlü olduğunu ve bu tür iddiaları tebessümle takip ettiklerini açıkladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, "İYİ Parti'nin kurumsal kimliği ve parti içi bütünlüğü her zamankinden çok daha güçlüdür. Parti içi huzurumuzun huzursuz ettiği bu çevreleri tebessüm ile takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, sosyal medya hesabından "İYİ Partili milletvekillerinin MHP'ye geçeceği" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Dün Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, İYİ Parti'nin mücadele tarihine, siyasi duruşuna ve camiamızın beklentilerine uygun demokrat tavrını kabullenmekte zorlanan bizce malum çevreler harekete geçti. Partimizden hayali istifalara yahut adı geçen aktörlerin asla bilgisi olmayan hayali 'kongre' kulislerine kadar faydasız çırpınışlarda bulunanları tebessümle ama dikkatle takip ediyoruz."

Kaynak: ANKA
