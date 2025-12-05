Haberler

İyi Parti, Murat Kaftar'ın Partiden İhracını İstedi

Güncelleme:
İYİ Parti, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ndeki sergiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan üyesi Murat Kaftar'ın tedbirli ihracı için disiplin süreci başlattı. Kaftar'ın yeniden üyelik süreci usulsüz bulunarak partiden ihraç edilmesi önerildi.

(ANKARA) - İyi Parti, Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ndeki sergiyle ilgili açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Kaftar'ın tedbirli olarak partiden ihracı için disiplin süreci başlattı.

Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ndeki sergiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İYİ Parti üyesi Murat Kaftar gözaltına alınmıştı. Gelen tepkiler sonrası İYİ Parti Genel Merkezi, partinin Kayseri İl Başkanlığı'na Kaftar'ın ihracıyla ilgili yazı gönderdi. Yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"05.12.2025 tarihinde basına yansıyan haberler doğrultusunda, Genel Başkanlık makamının talimatları üzerine, Genel Sekreterliğimiz tarafından yapılan araştırmada; Murat Katfar isimli şahsın; 2020 yılında üye olduğu, 2021 yılında istifa ettiği, 2025 yılında ise İYİ Parti Tüzüğünün "Üyeliğe Yeniden Kabul" başlıklı 11. maddesine açıkça aykırı şekilde; hem ilçe yönetim kurulunun görüşü alınmadan hem de il yönetim kurulu tarafından karar alınmadan yeniden üyeliğinin yapıldığı tespit edilmiştir.

Genel Başkanlık makamının yazılı talimatları doğrultusunda; Adı geçen şahsın, aynı zamanda İYİ Partinin tüzük, program ve kuruluş ilkelerine açıkça aykırı eylemleri sebebi ile İYİ Parti Tüzüğü'nün 76. Maddesi, 'D' bendinin 'a' fıkrası uyarınca tedbirli olarak kesin ihracının ivedilikle yerine getirilmesi hususunu dikkatlerinize sunarım."

Kaynak: ANKA / Güncel
