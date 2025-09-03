Haberler

İYİ Parti'den CHP İstanbul İl Yönetimi'nin Uzaklaştırılmasına Tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, CHP İstanbul İl Yönetimi'nin tedbiren görevden uzaklaştırılmasını hukuka aykırı buldu ve bu durumun tüm siyasi partileri yargının elinde oyuncak haline getirebileceğini belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Bu hukuka aykırı karar emsal olursa, Cumhur İttifakı Partileri de dahil tüm siyasi partiler yargının elinde oyuncak haline gelir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması hakkında sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yaptı. Olgun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Türkiye bir hukuk devletidir. 2023'te seçim kurullarının denetiminde yapılan il kongresinin, iki yıl sonra iptal edilmesi hukuken kabul edilemez. YSK kararları kesindir, başka yargı denetimine açık değildir. Bu hukuka aykırı karar emsal olursa, Cumhur İttifakı Partileri de dahil tüm siyasi partiler yargının elinde oyuncak haline gelir."

