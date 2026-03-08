Haberler

İyi Parti'den, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kapsamında "Maraton" Videosu

İYİ Parti, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında hazırladığı 'Maraton' adlı video ile kadınların hayat yolculuğundaki engellere ve mücadelelerine dikkat çekti. Videoda, farklı yaşlardan kadınların birlikte koştuğu bir maraton teması işlendi.

(ANKARA) - İYİ Parti, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında "Maraton" adlı bir video hazırladı. Videoda, kadınların hayat yolculuğunda karşılaştıkları engellere rağmen durmadan ilerleyişi ele alındı.

İYİ Parti'nin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı "Maraton" adlı video, kadın mücadelesine dikkati çekmeyi amaçladı. Video, 15–16 yaşlarında genç bir kızın bir tartan pistte koşmaya başlamasıyla açıldı. Videoda, zaman ilerledikçe aynı pistte koşmaya devam eden kadının yaşı büyüdü; gençlikten yetişkinliğe, oradan da 50'li yaşlarına kadar uzanan hayat döngüsü sunuldu.

"Maraton" videosunda, kadının her dönemde karşısına çıkan farklı toplumsal engeller, kadınların hayatın çeşitli evrelerinde karşılaştıkları baskı ve sınırları simgelendi. Ancak video boyunca kadın karakter durmadı ve koşmaya devam etti. Filmin finalinde ise yalnız kadının olmadığı görüldü. Aynı pistte farklı yaşlardan, farklı hayat hikayelerine sahip kadınlar yan yana koşmaya başladı."

Video sonunda ise "Bize 'koşma' dediler. Sanki yol bize ait değilmiş gibi… Bize 'koşma' dediler; Oysa bazı yollar durmayı değil, korkmadan ilerlemeyi gerektirir. Bize 'koşma' dediler. Biz maratonu seçtik. Yalnız değil, yan yana… Yarıda bırakmaya da hiç niyetli değiliz" mesajı yer aldı.

