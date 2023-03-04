İYİ Parti Cumhur İttifakı'na katılır mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e üstü kapalı mesaj

Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim dökülen taşları toplamak gibi derdimiz yok." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri "Akşener'i Cumhur İttifakı'na almak gibi bir derdimiz yok" şeklinde yorumlandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdçaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalktı. Resti çeken Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısı yaptı. Ancak Akşener'in çağrısı Yavaş ve İmamoğlu tarafından karşılık bulmadı ve iki isim de Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi.

DESTİCİ CUMHUR İTTİFAKI'NA DAVET ETMİŞTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Akşener'e dün Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Destici, "Artık İYİ Parti altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız." diyerek Akşener'e davet gönderdi.

ERDOĞAN, AKŞENER'E Mİ GÖNDERME YAPTI?

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konu hakkında bir yorum geldi. Erdoğan, "Bizim dökülen taşları toplamak gibi derdimiz yok." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri "Akşener'i Cumhur İttifakı'na almak gibi bir derdimiz yok" şeklinde yorumlandı.

"BÖYLE OLACAĞINI AYLAR ÖNCESİNDEN SÖYLEMİŞTİK"

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bunun böyle olacağını aylar önce söylemiştik. İranlıların meşhur atasözü ile 'Oturdular, konuştular ve dağıldılar' demiştik. Öyle oldu mu şu anda oldu. Biz can derdindeyiz, bunlar ise mal derdinde. Bu dağılmanın olduğunda biz bilim insanlarıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz. Ortada bir felaket var. Biz bu felaketi nasıl önleriz, nasıl bir önce bu enkazı kaldırıp 1 yıl içinde konutları derleyip toparlayıp dışarda kalan vatandaşlarımızı evlerine yerleştirelim istiyoruz."