Müsavat Dervişoğlu, Partisinin Gençlik Kollarıyla Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gençlik kolları temsilcileriyle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Dervişoğlu, deftere gençliğe hitaben bir yazı kaleme aldı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 81 ilden gelen gençlik kolları temsilcileriyle birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlenen grup toplantısının ardından partisinin gençlik kollarıyla birlikte 19 Mayıs öncesinde Anıtkabir ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu'na Genel Sekreter Osman Ertürk Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca eşlik etti. 81 ilden gelen gençlerle Aslanlı Yol'dan yürüyen Dervişoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçen Dervişoğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Dervişoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,"

Büyük Türk Milleti'nin istiklal ve hürriyet mücadelesini Samsun'dan başlattığınız o kutlu yürüyüşün 107. yılında; Cumhuriyet emanetine bağlı, birinci vazifesinin şuurundaki bir evladınız olarak huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyorum. O gün Samsun'da yanan istiklal ateşi, Anadolu'nun bağrında büyüyerek Cumhuriyet'e dönüşmüş; Türk milletinin hür yaşama iradesini ebedileştirmiştir. Gençliğe Hitabe'de Türk gençliğine yüklediğiniz 'Birinci Vazife', bugün de omuzlarımızdaki en büyük sorumluluktur. Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek; şartlar ne olursa olsun vazgeçilmeyecek bir yemin, sarsılmayacak bir iradedir.

Bugün burada, gözlerinde sizin inancınızı taşıyan Türk gençliği ile birlikteyiz. Çünkü siz, 'Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' derken; Türk gençliğindeki cevhere inanıyordunuz. ve biliniz ki o cevher hala dimdik ayaktadır. Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyor, söz veriyoruz:  Emanetinize son nefesimize kadar sahip çıkacak; Türkiye Cumhuriyeti'ni aklın, vicdanın ve adaletin ışığında sonsuza kadar yaşatacağız. Ruhunuz şad olsun. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Kaynak: ANKA
