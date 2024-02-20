Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım Adaylık Belgelerini Teslim Etti

Güncelleme:

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylık belgelerini, Ankara İl Seçim Kuruluna teslim etti. Yıldırım, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk başvuruyu yaptığını belirtti ve seçimin centilmence bir yarış olmasını diledi.

İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylık belgelerini, Ankara İl Seçim Kuruluna teslim etti.

Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına başvurusunun ardından açıklamada bulunan Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk başvuruyu İYİ Parti'nin yaptığını belirtti.

Yıldırım, "Bu birinciliği bugün burada başlatıp, seçimin sonunda da birinci olmak için bugün başvurumuzu yapmış olduk. Herkese hayırlı uğurlu olsun, kazanan Ankara olsun, centilmence bir yarış olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cengiz Topel Yıldırım Belediye Başkanlığı İYİ Parti Ankara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ayşe Yıldız kimdir? 20 Şubat Yemekteyiz 'Ayşe' kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kaç puan aldı? 3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Baharın habercisi cemrenin 3.'sü ne zaman düşecek? MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Öğretmen ataması yapılacak mı? Branş dağılımı belli oldu mu? 21 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Survivor Derya Durmuşlar neden öldü? Derya Durmuşlar kimdir? KIZIL GONCALAR ZEYNEP KİMDİR? Mina Demirtaş kaç yaşında? FIP nedir? Kedilerde FIP hastalığı nedir? Tedavisi var mı? Fatmagül Çevik kimdir, kaç yaşında? Avrupa Halter Şampiyonası'nda Fatmagül Çevik kaç kilo kaldırdı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Hande Sarıoğlu Yağmur Çevik'e sert çıktı! Söylemezsem Olmaz programında gergin anlar: Hande Sarıoğlu'nu ne kızdırdı? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Dolar ne kadar, 1 dolar kaç lira? 20 Şubat güncel dolar kuru! Dolar kuru yükseliyor mu? İNCİ TANELERİ 5. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? 2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title