İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım Adaylık Belgelerini Teslim Etti

İyi Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylık belgelerini, Ankara İl Seçim Kuruluna teslim etti.

Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına başvurusunun ardından açıklamada bulunan Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk başvuruyu İYİ Parti'nin yaptığını belirtti.

Yıldırım, "Bu birinciliği bugün burada başlatıp, seçimin sonunda da birinci olmak için bugün başvurumuzu yapmış olduk. Herkese hayırlı uğurlu olsun, kazanan Ankara olsun, centilmence bir yarış olsun." ifadesini kullandı.