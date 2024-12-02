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İvrindi'de Otomobil Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

İvrindi'de Otomobil Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki sürücü, araç kontrolden çıkarak takla attı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 2 arkadaş yaralandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu 16 yaşındaki sürücü öldü, araçtaki 2 arkadaşı yaralandı.

Yusuf Y'nin (16) kullandığı 10 L 5864 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ilıcapınar Mahallesi Gedik mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada Yusuf Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve sürücüyle aynı lisede eğitim gördükleri öğrenilen Kağan Ç. (16) ve Ertuğrul M. (16) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İvrindi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel
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