IV. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu Devam Ediyor

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in mirasını yaşatmak amacıyla düzenlenen sempozyum, 'İslam Coğrafya ve Denizcilik Tarihi' temasıyla Bilim Tarihi üzerine paneller ve atölye çalışmalarıyla devam ediyor. Katılımcılar, İslam ve Osmanlı denizciliği ile coğrafyacılığını ele alan önemli çalışmalara tanıklık ediyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ilmi mirasını yaşatmak ve İslam bilim tarihine yönelik çalışmaları desteklemek amacıyla organize edilen "IV. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu", ikinci gününde oturumlarla devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve İstanbul Üniversitesi (İÜ) işbirliğiyle bu yıl "İslam Coğrafya ve Denizcilik Tarihi" temasıyla FSMVÜ Ayasofya Yerleşkesi Gülhane Binası'nda düzenlenen sempozyumun ikinci günü, İslam medeniyetinin bilimsel birikiminin coğrafya, denizcilik ve ilgili disiplinler üzerinden ele alındığı panellerle sürüyor.

Sempozyum Koordinatörü Doç. Dr. İlhami Danış, AA muhabirine, Fuat Sezgin'in Arabistan Bilim Tarihi serisinin 17 ciltten oluştuğunu, bunun içerisindeki en geniş kapsamın coğrafya ve denizciliğe ayrıldığını ve bu külliyatı esas aldıklarını söyledi.

Hem coğrafyanın hem denizciliğin özellikle modern dönemde Türkiye için oldukça önemli konu olduğunu belirten Danış, bu nedenle bunun tarihsel perspektifini geçmişten bugüne kadar incelemek ve araştırmak istediklerini dile getirdi.

Danış, bu kapsamda yaptıkları çağrıya 7'si yurt dışından yaklaşık 80 akademisyenin katıldığını aktararak, "Bu da şunu gösteriyor. Türkiye dışında da aslında İslam ve Osmanlı'da, coğrafya ve denizcilik tarihine yönelik çok yoğun bir araştırma söz konusu." dedi.

"Sezgin, coğrafya, denizcilik ve diğer bilim dallarıyla ilgili eserleri herkesin istifadesine sundu"

Sempozyumla 9. yüzyıldan bugüne kadar İslam coğrafyası ve denizcilik tarihindeki gelişmeleri, yapılmış çalışmaları ortaya koymayı hedeflediklerini vurgulayan Danış, şöyle konuştu:

"Sezgin, 1990 yıllarında o güne kadar yazılmış coğrafya, denizcilik ve diğer bilim dallarıyla ilgili eserleri herkesin araştırma ve istifadesine sundu. Günümüzde bu külliyatın bilinmesi, araştırılması ve üzerine yeni çalışmalar yapılması gerekiyor. Özellikle son zamanlarda coğrafi bilgi sistemleri, dijital beşeri bilimler, yapay zeka, bütün bunları düşündüğümüz zaman bu külliyatın, eserlerin çalışılması nispeten daha kolay. Dolayısıyla biz de sempozyumda mevcut çalışmaları bir araya getirmek ve kamuoyuyla paylaşma arzusundayız."

Sempozyumda, İslam ve Osmanlı denizciliği ile coğrafyacılığını tanıtabilecekleri iki önemli sergi açtıklarını, atölye ve workshop çalışmaları düzenlediklerini anlatan Danış, katılımcılara Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gezdirdiklerini, İslam Bilim Teknik Müzesi ile Denizcilik Müzesi'ni de ziyaret edeceklerini, böylece Türkiye'nin bilim teknik ve denizcilik müzelerinin ne kadar geniş zengin bir altyapıya sahip olduğunu araştırmacılara göstermek istediklerini dile getirdi.

Danış, bütün bu çalışmalar ve yayınların 2026 yılı içerisinde Türkiye Bilimler Akademisi vasıtasıyla İngilizce ve Türkçe olarak neşredeceğini ve dünya kamuoyuna aktarılacağını sözlerine ekledi.

"Sezgin, İslam haritacılığı, coğrafyası ve denizciliği üzerine büyük külliyat oluşturmuştur"

FSMVÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, sempozyumun Fuat Sezgin'in mirasını taşıdığını ifade etti.

Sezgin'in çalışmalarına bakıldığında büyük kısmının coğrafyaya ayrılmış olduğuna işaret eden Kaçar, "Çünkü Fuat Sezgin Hoca, coğrafyanın bütün dünyada teknik ve modern bir şekilde ele alınmasının başlangıcını İslam medeniyetinde bulmuştur. Onun üzerine İslam haritacılığı, coğrafyası ve denizciliği üzerine büyük bir külliyat oluşturmuştur. İşte burada bilhassa İslam coğrafyası, denizciliği ve haritacılığı üzerine çeşitli konuşmalar, sempozyum dahilinde çeşitli tebliğler verilmiştir. Bu da açıkçası Fuat Sezgin Hoca'nın yaptığı çalışmaların bütün dünyaya yansımasını bize açık şekilde göstermektedir." dedi.

Gün boyu oturumlarla devam edecek sempozyum, kapanış toplantısının ardından katılımcılar için planlanan Denizcilik Müzesi ziyareti ve Baltalimanı'ndaki akşam yemeğiyle sona erecek.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
