IUCN mercan resiflerinin yüzde 96'sının 2075'e dek yok olma riski taşıdığını bildirdi

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Uzmanlar, dünya genelindeki sığ su mercan resifi ekosistemlerinin yüzde 96'sının, iklim değişikliği nedeniyle 2075'e kadar yok olma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu tespit etti.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) raporunda, Avustralya'daki Büyük Set Resifi, Batı Pasifik ve Güneydoğu Asya'daki Mercan Üçgeni, Mezoamerika Set Resifi Sistemi ve Kızıldeniz'deki mercan resiflerinin en yüksek tehdit kategorisinde yer aldığı belirtildi.

İklim değişikliği sonucu ısınan okyanusların ve sıcak hava dalgalarının mercan resiflerinin yok olmasında en büyük etken olduğu vurgulanan raporda, sığ su mercan resiflerinin yüzde 96'sının 2075'e kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

IUCN Genel Direktörü Grethel Aguilar, mercan ekosistemlerinin korunması için sera gazı emisyonlarının azaltılması, koruma ve restorasyon çalışmalarının güçlendirilmesi ve kıyı ekosistemlerine yatırımların artırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA