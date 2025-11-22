Haberler

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, EELISA Yönetim Kurulu Başkanlığına Seçildi

Güncelleme:
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Avrupa Üniversiteleri Birliği EELISA'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı. EELISA'nın stratejileri üzerine toplantı düzenlendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Avrupa Üniversiteleri Birliklerinden EELISA'nın (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin kurucu ortağı olduğu EELISA Avrupa Üniversitesi, 2026 sonrası yol haritasını şekillendirmek üzere İTÜ ev sahipliğinde toplandı.

EELISA Yönetim ve Yürütme Kurulları, EELISA Öğrenci Konseyi, idari personel temsilcileri ve çalışma gruplarının önemli kararlar aldığı "EELISA Grand Meeting", araştırma ve öğrenci liderliğini merkeze alan özel paneller ile programlara imza attı. EELISA ittifakının sağlamlaşması, genişlemesi ve uzun vadeli vizyonuna yönelik ortak bağlılıklar yeniden teyit edildi.

EELISA'nın 6 aylık dönüşümlü başkanlık geleneği çerçevesinde, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, EELISA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, Fransa'daki EELISA ortakları PSL (Universite Paris Sciences et Lettres) ve ENPC'den (Ecole nationale des ponts et chaussees) devraldı.

ENPC Direktörü Anthony Briant ve Universite PSL Başkanı El Mouhoub Mouhoud, devir kapsamında sembolik "EELISA Cetveli"ni Prof. Dr. Mandal'a takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal, yönetim kurulu başkanlığını üstlenmekten onur duyduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte hedefimiz, EELISA'yı kurum stratejilerimizde daha güçlü konumlandırmak, öğrencilerimizi güçlendirmek, akademik ve idari kadromuzla daha derin bir etkileşim kurmak ve toplumsal görünürlüğü yüksek, misyona yönelen, canlı EELISA toplulukları inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

İTÜ'nün birlikte öğrenmeyi, birlikte başarmayı, toplumsal katkıyı, sürdürülebilirliği ve küresel faydayı merkeze alan, sorumluluk ve etki odaklı araştırma üniversitesi kimliğini EELISA'da kararlılıkla temsil etmeye devam edeceklerini vurgulayan Mandal, İTÜ'nün disiplinlerarası yaklaşımlarla desteklediği geniş akademik yetkinliğiyle, güçlü araştırma altyapısıyla, dinamik girişimcilik ekosistemiyle ve yenilikçi eğitim modelleriyle, ittifakın geleceğini şekillendiren öncü aktörlerden biri olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
