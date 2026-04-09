İTÜ Rektörü Hasan Mandal: "Kız Yurduna Giren Erkek Şahsa Müdahale Edilmiş, Süreç Polis Ekiplerinin Müdahalesiyle Kontrol Altına Alınmıştır"

(İSTANBUL) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Ayazağa Kampüsü'nde bulunan kız yurduna bir erkek şahsın girmesiyle ilgili, "Süreç emniyet birimlerine intikal ettirilmiş ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak idari birimlerimizde inceleme ve soruşturma başlatılacak; ilgili tüm süreçler titizlikle yürütülecektir" açıklamasını yaptı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemiz Ayazağa Kampüsü'ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na giren erkek şahsa müdahale edilmiş, süreç emniyet birimlerine intikal ettirilmiş ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına sürecin kararlılıkla bizzat kendim takipçisi olacağımı özellikle ifade etmek isterim. Olayla ilgili olarak idari birimlerimizde inceleme ve soruşturma başlatılacak, ilgili tüm süreçler titizlikle yürütülecektir. Konuya ilişkin gelişmeler, şeffaflık ilkesi doğrultusunda sizlerle paylaşılacaktır. Öğrencilerimizin güvenliği en temel önceliğimdir."

Kaynak: ANKA