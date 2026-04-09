İTÜ Rektörü Hasan Mandal: "Kız Yurduna Giren Erkek Şahsa Müdahale Edilmiş, Süreç Polis Ekiplerinin Müdahalesiyle Kontrol Altına Alınmıştır"

Güncelleme:
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Ayazağa Kampüsü'ndeki kız yurduna giren erkek şahsa müdahale edildiğini ve konuyla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Ayazağa Kampüsü'nde bulunan kız yurduna bir erkek şahsın girmesiyle ilgili, "Süreç emniyet birimlerine intikal ettirilmiş ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak idari birimlerimizde inceleme ve soruşturma başlatılacak; ilgili tüm süreçler titizlikle yürütülecektir" açıklamasını yaptı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemiz Ayazağa Kampüsü'ndeki Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na giren erkek şahsa müdahale edilmiş, süreç emniyet birimlerine intikal ettirilmiş ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına sürecin kararlılıkla bizzat kendim takipçisi olacağımı özellikle ifade etmek isterim. Olayla ilgili olarak idari birimlerimizde inceleme ve soruşturma başlatılacak, ilgili tüm süreçler titizlikle yürütülecektir. Konuya ilişkin gelişmeler, şeffaflık ilkesi doğrultusunda sizlerle paylaşılacaktır. Öğrencilerimizin güvenliği en temel önceliğimdir."

Kaynak: ANKA
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla aile pozu

Kızlarıyla aile pozu! Takipçileri yorum yağdırdı
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişlerdi! Emniyette böyle beklediler
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Büşra Pekin gözaltına alındı

'Çok güzel hareket bunlar' ile tanınmıştı! Gözaltına alındı
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü

Çekiçle kafasına defalarca vurarak öldürdü