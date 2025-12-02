Haberler

İTÜ Rektörü Hasan Mandal, Çin'de Önlem Teknoloji Üniversiteleri ile İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

Güncelleme:
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Hasan Mandal, Çin'de mühendislik ve yüksek teknoloji alanında öne çıkan Beijing Institute of Technology (BIT) ve Beijing University of Chemical Technology'yi (BUCT) ziyaret ederek iki kurumla kapsamlı akademik iş birliği olanaklarını görüştü.

Mandal, Çin'deki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda şunları kaydetti:

"Çin'in mühendislik ve yüksek teknoloji alanlarında önde gelen iki kurumu Beijing Institute of Technology (BIT) ve Beijing University of Chemical Technology'i (BUCT) ziyaret ettim. Bu ziyaretlerde, üniversitemizin uluslararası iş birliği süreçlerini, araştırma gücünü ve küresel vizyonunu daha da güçlendirecek kapsamlı fırsatları ele aldık.

İlk durağım, kökleri 1940'a uzanan ve bugün Çin Halk Cumhuriyeti'nin en seçkin teknik kurumları arasında yer alan BIT oldu.  Savunma teknolojilerinden havacılık ve uzay mühendisliğine, yapay zekadan ileri malzemelere uzanan geniş akademik yelpazesi, bu üniversiteyi Çin'in stratejik araştırma merkezlerinden biri haline getiriyor. Görüşmelerimizde özellikle ileri malzeme teknolojileri ve karbon yakalama teknolojilerine odaklandık.

BUCT ziyaretimde ise, üniversitenin kimya mühendisliği, ileri malzemeler, proses teknolojileri ve esnek elektronikler alanındaki yüksek araştırma kapasitesini yakından inceleme fırsatı buldum. Özellikle yeni nesil batarya teknolojileri, yüksek performanslı polimerler, enerji depolama materyalleri ve sürdürülebilir kimyasal süreçler konusunda ortak projeler için güçlü bir çerçeve oluşturduk. Her iki üniversiteyle de öğrenci değişimi, yaz ve kış okulları, çift diploma programları, ortak doktora danışmanlığı modelleri ve ortak araştırma laboratuvarları gibi çok boyutlu akademik iş birliklerini ele aldık.

Geleceğin mühendisliğini şekillendiren yapay zeka, ileri malzemeler, enerji çözümleri, karbon yakalama teknolojileri ve sürdürülebilir üretim gibi alanlarda yürüttüğümüz bu görüşmelerin kısa sürede somut çıktılara dönüşeceğine inanıyorum.

İTÜ'nün 252 yıllık bilim ve teknoloji mirasını küresel ortaklıklarla daha da güçlendirerek, araştırma ekosistemimize yeni açılımlar sağlayacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
