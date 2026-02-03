Haberler

İTÜ, Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde afet vizyonunu kamuoyuna sunacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Teknik Üniversitesi, Kahramanmaraş depremlerinin 3. yıl dönümünde afetlere ilişkin vizyonunu paylaşmak üzere bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda bilim insanları, deprem dirençli ekosistem oluşturma ve risk azaltma çalışmaları üzerinde duracak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde düzenleyeceği toplantıda, afetlere ilişkin sorumluluk ve etki odaklı vizyonunu kamuoyuyla paylaşacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nde gerçekleştirilecek "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri İTÜ Vizyonu Toplantısı"nda, kurumun disiplinler arası yaklaşımı ve yenilikçi yöntemleri temel alan bilimsel çalışmaları ele alınacak.

6 Şubat'ta yapılacak toplantıda, fay araştırmalarından ardışık afet tehlikelerine kadar uzanan geniş bir çerçevede değerlendirmeler yapılacak.

Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal'ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü (AYBE) ile İTÜ-Türkiye İş Bankası Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi (MATAM) tarafından basın açıklaması yapılacak.

Toplantıda bilim insanları, deprem dirençli bir ekosistemin oluşturulması ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik yürüttükleri çalışmaları, güncel bulgularını, görüş ve önerilerini basın mensuplarıyla paylaşacak.

Program, basın toplantısının ardından MATAM'a düzenlenecek teknik geziyle sona erecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti