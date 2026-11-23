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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Avrupa'daki üniversitelerin mühendislik alanındaki performanslarını değerlendiren "EngiRank 2026" sıralamasında Türkiye'den listeye giren 19 üniversite arasında 1'inci, Avrupa genelinde ise 55'inci sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Perspektywy Eğitim Vakfınca hazırlanan "EngiRank 2026" sonuçları açıklandı.

Türk üniversitelerinin sıralamaya dahil edildiği ikinci yılda da Türkiye birinciliğini koruyan İTÜ, geçen yıl 4 alanda ilk 50'de yer alırken bu yıl söz konusu sayıyı 6'ya çıkardı.

Üniversite, 238 kurumun yer aldığı kurumsal sıralamada geçen yıla göre 5 basamak yükselerek, Avrupa'da 55'inci sıraya yerleşti. İTÜ, değerlendirilen 7 mühendislik alanının 6'sında Avrupa'nın ilk 50 üniversitesi arasına girdi.

6 mühendislik alanında Avrupa'nın ilk 50'sinde

İTÜ, alan bazlı sıralamalarda en yüksek başarıyı çevre mühendisliğinde elde etti. 248 kurumun değerlendirildiği alanda Avrupa 18'incisi olan üniversite, inşaat mühendisliğinde 192 kurum arasında 23'üncü sıraya yükseldi.

Kimya mühendisliğinde 21 basamaklık yükselişle 223 kurum arasında 30'uncu sıraya yerleşen İTÜ, makina mühendisliğinde 15 basamak ilerleyerek 223 kurum arasında 40'ıncı oldu.

Elektrik, elektronik ve bilişim mühendisliğinde 10 basamak yükselen üniversite, 228 kurum arasında 41'inci sırada yer alırken biyomedikal mühendisliğinde 147 kurum arasında 43'üncü oldu. Malzeme mühendisliğinde ise 247 kurum arasında 51'inci sırada yer aldı.

İTÜ, "Multidisiplinerlik" sıralamasında Avrupa 31'incisi, "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı" sıralamasında ise 36'ncı oldu.

Kurumsal sıralamanın gösterge puanlarında araştırma etkisi alanında öne çıkan İTÜ, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 9" kapsamında sanayi, yenilikçilik ve altyapı katkısını ölçen göstergede 53,52 puan aldı.

"Uluslararası İşbirliğinin Etkisi" göstergesinde 52,41 puan elde eden üniversite, "Akademi-Sanayi İşbirliği" göstergesinde ise 47,86 puana ulaştı.

Rektör Mandal'a tebrik mektubu

EngiRank Ekibi Başkanı ve Perspektywy Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Waldemar Siwinski, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'a gönderdiği tebrik mektubunda, üniversitenin söz konusu sıralamada Türkiye'nin en üst sıradaki mühendislik üniversitesi olduğunu bildirdi.

Sıralamada derece elde eden üniversitelere başarı belgelerinin, Polonya'nın Krakow kentinde Jagiellonian Üniversitesi ev sahipliğinde 1-2 Aralık'ta düzenlenecek IREG 2026 Konferansı'nda takdim edilmesi planlanıyor. Belgeler, 1 Aralık'taki mühendislik oturumunun ardından verilecek.

EngiRank, mühendislik üniversitelerini 5 kriterde değerlendiriyor

EngiRank sıralamasında,??????? "Araştırma" yüzde 28, "İnovasyon" yüzde 25, "Multidisiplinerlik" yüzde 21, "Uluslararasılaşma" yüzde 16 ve "Sürdürülebilir Kalkınma" amaçlarına katkı yüzde 10 ağırlığa sahip kriterler arasında yer alıyor.

Kurumsal sıralamada yayın sayısı, yüksek etki değerine sahip dergilerdeki çalışmalar, atıflar, araştırma ve inovasyon fonları, patentler, akademi-sanayi işbirliği, uluslararası ortaklıklar ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı gibi göstergeler dikkate alınıyor.

Alan sıralamaları ise kimya, inşaat, elektrik-elektronik ve bilişim, çevre, malzeme, makina ve biyomedikal mühendisliği olmak üzere 7 mühendislik alanında gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA