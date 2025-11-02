İTÜ'den Cami Mimarlığı Konferansı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Abdullatif Al Fozan Cami Mimarisi Ödülü işbirliğiyle, "4. Uluslararası Cami Mimarisi Konferansı"nı düzenleyecek.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "Cami Mimarisini Yeniden Düşünmek" olan konferans, 4- 6 Kasım'da İTÜ Taşkışla Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Mimarlık ve akademi çevrelerinden uluslararası çapta ilgi gören etkinliğe çeşitli ülkelerden toplam 317 bilimsel bildiri gönderildi.

Bu yılki etkinlik kapsamında 55 saygın uzmandan oluşan bir kurul tarafından yürütülen hakem değerlendirmesi sonucunda 84 bildiri sunum için seçildi.

Bildiriler, cami mimarisine yönelik yenilikçi, eleştirel ve disiplinler arası yaklaşımların geniş bir yelpazesini yansıtırken, alanın hem geleneksel hem de çağdaş bağlamlardaki değişim ve gelişimini ortaya koyacak.

Cami tasarımı ve işlevinin tematik ve bölgesel boyutları konuşulacak

Konferansta, cami mimarisi ve kentleşme alanında tanınmış 16 seçkin ana konuşmacı yer alırken, katılımcılar etkinlik boyunca 12 bilimsel oturum ve 4 panel tartışması ile cami tasarımı ve işlevinin tematik ve bölgesel boyutlarını ele alacak.

Oturumlara ek olarak düzenlenecek çalıştayların ilki Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde "Türkiye'de Cami Mimarisi" başlığıyla düzenlenecek.

İkinci çalıştay ise "Cami Mimarisi ve Çocuklar" temasıyla gençlerin ve eğitimle etkileşim perspektifinden cami tasarımına odaklanacak.

Açılış töreninin, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Hasan Mandal, Al Fozan Sosyal Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah bin Abdullatif Al Fozan ve Abdullatif Al Fozan Cami Mimarisi Ödülü Genel Sekreteri Prof. Mashary Al Naim'in de arasında bulunduğu önemli isimlerin katılımıyla yapılması planlanıyor.

"Cami Mimarisini Yeniden Düşünmek" bildiri kitabı tanıtılacak

Öte yandan konferansın dikkat çekici bölümlerinden biri olan "Cami Mimarisini Yeniden Düşünmek" başlığıyla hazırlanan resmi bildiri kitabının tanıtımı yapılacak.

Toplam 1.740 sayfadan oluşan iki ciltlik kapsamlı yayın, konferans katılımcılarına dağıtılacak.

Kabul edilen akademik bildirilerin tamamını içeren bu eser, cami tasarımı, kültürel bağlam ve kentsel entegrasyon üzerine güncel tartışmalara katkı sunacak.