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İTÜ'de Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı Başvuruları Başladı

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yürütülen Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, ikinci dönem başvurularını almaya başladı. Program, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere tüm ülkelerden başvurulara açık olacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yürütülen Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, kapılarını adaylar için tekrar açıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İTÜ bünyesinde yürütülen ve ilkine 300'ün üzerinde adayın başvuru yaptığı programın ikinci dönem başvuruları, 22 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Küresel iş yaşamında etkin, akademide ve projelerde çalışacak geleceğin insan kaynakları yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlayan program, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere tüm ülkelerden başvurulara açık olacak.

İlk başvuru döneminde 12 farklı bölümden adayın kabul edildiği program, disiplinler arası yapısıyla farklı eğitim geçmişlerine ve uzmanlık alanlarına sahip kişileri buluşturuyor. Bu sayede, mühendislik, sosyal ve fen bilimleri gibi çeşitli alanlarda eğitim görmüş adaylar, aynı öğrenme ortamında bir araya gelerek, daha geniş bir bakış açısı kazanma fırsatı yakalıyor.

Tezli ve tezsiz seçeneğin bulunduğu programın, tezsiz bölümü, çevrim içi eğitim ve ikinci öğretim imkanlarıyla kamu ve özel sektörde çalışan profesyonellere kolaylık sağlıyor.

İlk başvuru döneminde İngiltere, Fransa, Katar, Japonya, Küba, Azerbaycan, Tayland gibi ülkelerden adayların yoğun ilgi gösterdiği program, uluslararası bir öğrenim perspektifi sunmasıyla öne çıkıyor.

Farklı ülkelerden öğrencilerle bir araya gelme imkanı sağlayan program, adaylara uluslararası profesyonel ağ kurma fırsatı da sunuyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), uluslararası adaylar için tezli yüksek lisans programı kapsamında burs imkanı veriyor.

ALES ya da GRE Belgesi, uluslararası adaylar için Türkçe Yeterlilik Belgesi, referans mektubu, niyet mektubu ve öz geçmiş yüklenmesi gereken programa, 22 Ağustos'a kadar İTÜ lisansüstü sayfasından başvurulabilecek.

Adaylar süreci, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin resmi sosyal medya hesapları ve web sitelerinden takip edebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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