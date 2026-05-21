Haberler

İstanbul Tabip Odası: Mutlak Butlan Kararının, Kendisi Mutlak Butlandır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Tabip Odası, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararını eleştirerek, kararın kendisinin mutlak butlan olduğunu ve halk iradesine karşı yargı eliyle yapılan müdahalelere karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

(İSTANBUL) CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararına ilişkin İstanbul Tabip Odası bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugün ana muhalefet partisinin geçmiş kurultayına, parti delegelerinin iradesine karşı alınan mutlak butlan kararının, kendisi mutlak butlandır" denildi.

İstanbul Tabip Odası'nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Tabip Odası her zaman cumhuriyetin ve demokrasinin yanında olmuştur. Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesine, seçmen iradesine ipotek konmasına, demokrasiye yapılan açık veya gizli saldırılara karşı toplumun tüm ilerici kesimleriyle birlikte mücadele etmeyi görev bilir. Bugün ana muhalefet partisinin geçmiş kurultayına, parti delegelerinin iradesine karşı alınan mutlak butlan kararının, kendisi mutlak butlandır. Bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da halkın iradesinin gasp edilmesine, siyasallaşan yargı eliyle sürdürülen saldırılara ve kayyum siyasetine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz"

Kaynak: ANKA
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Yargıtay'a ilk itirazımızı yaptık

Mutlak butlak kararının ardından Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Gazeteci Sinan Burhan'dan CHP'yi sallayacak iddialar: 10 belediye başkanı, 70 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek verecek

Mutlak butlan tarihini bilen gazeteciden çok konuşulacak iddialar
Arda Turan'a son maçında büyük şok

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum: Yanlış hesap bağımsız yargıdan döndü

Beştepe'den 'mutlak butlan' kararı için ilk yorum

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı