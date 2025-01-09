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İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 108. yıl dönümünde tören yapıldı

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 108. yıl dönümünde tören yapıldı
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İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tören düzenlendi.

İtilaf Devletleri'ne bağlı güçlerin Gelibolu Yarımadası'ndan tahliyesinin 109. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tören düzenlendi.

Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törende konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu Yarımadası'nın Çanakkale cephesinin hem başlangıç hem de bitiş noktası olduğunu söyledi.

Toraman, ilk şehitlerin de burada verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşlarını bir ilham kaynağı ve Milli Mücadele'nin başlangıcı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Burada Türk milleti ve Türk ordusu çok büyük bir zafer elde etti. Bu zafer bize büyük bir özgüven ve gurur vesilesi oldu. Buradan aldığımız güçle mütareke sonrası başlayan milli mücadelemizi de aynı fedakarlık, özveri ve inanmışlıkla nihayetlendirdik. Çanakkale Savaşları boyunca hem denizden hem de karadan her türlü taarruza karşı büyük bir mukavemet gösterildi. Aziz şehitlerimizin büyük fedakarlıklarla ortaya koydukları bu zafer karşısında onlarla iftar ediyor, onları bir kere daha şükranla, minnetle yad ediyoruz."

"Büyük bir zafer kazandık"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de 9 Ocak'ın bir zafer günü olduğunu belirtti.

Türk ordusunun Çanakkale'de adını bir kez daha altın harflere yazdırdığını ifade eden Kaşdemir, "Bu topraklarda 19 Şubat'ta başlayan o haksız ve hukuksuz saldırı, Mehmetçiğin iman dolu göğsüne çarpmış ve tören yaptığımız bu topraklarda son düşman çizmesi, mübarek ve müstesna topraklardan ayrılmıştır." diye konuştu.

Kaşdemir, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, bu topraklarda yedi düvele karşı meydan okuyanları rahmetle, minnetle, şükranla yad ettiklerini dile getirdi.

Ecdadın hatıralarına sahip çıktıklarını bir kez daha ilan ettiklerini belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak o büyük ve yüksek karakterli insanların hatıralarının, ayak izlerinin olduğu bu müstesna, tarihi ve gazi mekanlara gözümüz gibi bakıyoruz. Tabi 110 yıl önce bu topraklara çok büyük bir savaş ve çarpışma oldu. Türk milleti olarak kendimizi, vatanımızı savunduk ve büyük bir zafer kazandık. Bu gün bu büyük mücadelenin olduğu topraklarda barış ve huzur var. Bu topraklar barışın, esenliğin, huzurun diyarı oldu. Bizler o büyük kahramanlarımızın fedakarları sayesinde bu törenleri barış içerisinde yapabiliyoruz."

Eceabat Müftüsü Mustafa Yılmaz'ın duasının ardından Çanakkale Mehteran Takımı gösteri yaptı.

Törenden sonra Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Seddülbahir Kalesi'nin kazı ve restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan ve envanter niteliği olmayan savaş materyalleri ile köy meydanında yapılan "Kanlı Bomba Anıtı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Programa, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Engin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, kurum müdürleri, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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