Şehit İtfaiyeciler İçin Mevlit Programı Düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiyecilik Haftası kapsamında şehit itfaiyeciler için bir mevlit programı düzenledi. Etkinlik, İtfaiye Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi ve kılınan cuma namazının ardından katılımcılara lokum ve gül suyu ikram edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, şehit itfaiyeciler için mevlit okutuldu.
Mevlit programı, İtfaiye Merkez Camisi'nde İtfaiyecilik Haftası kapsamında düzenlendi.
Çok sayıda itfaiye erinin yer aldığı programda kılınan cuma namazının ardından katılımcılara lokum ve gül suyu ikram edildi.