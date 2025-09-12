İtfaiye Teşkilatları Güçlendiriliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yerel yönetimlerle ilgili yönetmeliği güncelleyerek itfaiye teşkilatlarını güçlendirdiklerini belirterek, "Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğimizle büyükşehir belediyelerinde nüfusa göre itfaiye personeli sayılarını artırdık." bilgisini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediyelerinden gelen taleplerle ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan istişareler doğrultusunda "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"te değişiklik yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ünvan ve norm kadro kademelerinde düzenleme başlıklarını da içeren yönetmelik değişikliği kapsamında büyükşehir belediyelerinde itfaiye personeli sayıları da artırıldı.

Buna göre nüfusu 1 milyona kadar olan belediyelerde 90, 1 ve 2 milyon arası olan belediyelerde 176, 2 ve 3 milyon arası olan belediyelerde 432, 3 ve 5 milyon arası olan belediyelerde 102, 5 ve 7,5 milyon arası olan belediyelerde 272 itfaiye personeli daha istihdam edilebilecek.

Büyükşehir belediyelerinin norm kadro standartları cetveline 10 şube müdürü, 10 şef ve 3 uzman kadrosu olmak üzere toplam 23, bağlı kuruluşlarının norm kadro standartları cetveline ise 5 şube müdürü, 10 şef ve 3 uzman kadrosu olmak üzere toplam 18 kadro sayısı eklendi.

Kadroların ünvanlarında değişiklik

Yapılan değişikliklerle belediyeler ve bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve müdür kadrolarından, ihtiyaç duyulmayan bazı kadro ünvanları kaldırıldı, benzer ünvanlı olanlar birleştirildi, yeni ihtiyaç duyulan bazı kadro ünvanları eklendi.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin sağlık personeli kadrolarına, gerontolog, dil ve konuşma terapisti ile ergoterapist kadro ünvanları ilave edildi.

Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarında "İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanı", su ve kanalizasyon idarelerinde "Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Dairesi Başkanı", büyükşehir belediyelerinin dışındaki diğer belediyelerde "İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü" kadro ünvanları eklendi.

Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılması ve etkin gelir takibinin yürütebilmesi için "Gelirler Müdürü" kadrosunun il belediyeleri ile nüfusu 50 bin ve üzeri belediyelerde kurulması zorunlu oldu.

Yapılan değişiklikler yürürlüğe girdikten en geç 6 ay içerisinde uygun hale getirilecek.

"İtfaiye teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yerel yönetimlerle ilgili yönetmeliğimizi güncelleyerek itfaiye teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğimizle büyükşehir belediyelerinde nüfusa göre itfaiye personeli sayılarını artırdık. Hayırlı olsun."