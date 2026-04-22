Hürriyetçi Yerel Sen üyeleri, Ankara İtfaiyesi'nde basın açıklaması yaptı

Hürriyetçi Yerel Sen üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Dairesi Başkanlığında bazı çalışanların ünvanlarının değiştirildiğini ileri sürerek kurum içinde basın açıklaması yaptı.

Sendika Genel Sekreteri Ahmet Ragıp Hızal, yaptığı açıklamada, rutin yıllık sağlık taramalarında çeşitli hastalıkları tespit edilen bazı itfaiye çalışanlarının kurum içindeki ünvanlarının değiştirildiğini iddia etti.

Ünvan değişikliği nedeniyle çalışanların hak kaybı yaşadığını öne süren Hızal, ABB İtfaiye Dairesi Başkanı Levent Çeri ile görüşme talep ettiklerini ancak yanıt alamadıkları için bir araya geldiklerini belirtti.

İtfaiye personelinin her yıl sağlık muayenesinden geçtiğini ifade eden Hızal, son yıllarda bu muayenelerde çeşitli rahatsızlıkları tespit edilen personelin önce sabit gündüz mesaisine alındığını, ardından farklı daire başkanlıklarına gönderildiğini öne sürdü.

Hızal, söz konusu çalışanlara ilişkin taleplerini, "Sağlık sorunları nedeniyle kadrosu elinden alınan itfaiye çalışanlarımızın kadroları iade edilsin. Kadrosu değiştirilerek itfaiye dairesi başkanlığından başka daire başkanlıklarına gönderilen personellerden talep edenlerin tekrar İtfaiye Dairesi Başkanlığında destek personeli veya geri hizmette görevlendirilsin." dedi.