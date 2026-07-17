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İtfaiyeye yol vermeyen sürücüye ceza uygulandı, otomobili trafikten menedildi

İtfaiyeye yol vermeyen sürücüye ceza uygulandı, otomobili trafikten menedildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ihbara giden itfaiye aracına yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira para cezası uygulandı, ehliyetine 30 gün el konuldu ve aracı trafikten menedildi. O anlar kameraya yansıdı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracına yol vermeyen otomobil sürücüsüne 46 bin lira ceza uygulandı. Ehliyetine 30 gün el konulan sürücünün aracı da aynı süreyle trafikten menedildi. Sürücünün itfaiyeye yol vermediği anlar kameraya yansıdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekibi, ihbar üzerine dün Değirmendere Mahallesi'nde bir kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı. İtfaiye aracı, Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'na geldiğinde, 34 ZP 6976 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün yol vermemesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekibi tarafından sirenle yapılan ikazlara aldırmayan sürücü otomobiliyle yolun sol şeridinden ilerlemeye devam etti. Araçta bulunan itfaiye personeli otomobil sürücüsünün kendilerine yol vermediği anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntünün sanal medyada yayılması üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 30 gün el konuldu. Otomobil ise 30 gün trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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