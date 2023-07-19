Şef Danilo Zanna'yı sokak ortasında tekme tokat dövdüler

Özel bir televizyon kanalında düzenlenen yemek programında jüri üyeliği yapan İtalyan şef Danilo Zanna, Sarıyer'de bulunan restoranının önünde iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların Zanna'nın restoranında çalıştıkları öğrenildi.

SOKAK ORTASINDA SALDIRDILAR

Sarıyer'de bulunan bir avmde restoranı bulunan İtalyan Şef Danilo Zanna, iş yerine geldiği sırada iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anları bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

SALDIRANLARA KARŞILIK VERDİ

Görüntülerde, iki kişinin Zanna'ya tekme ve yumruklarla saldırdığı ve Zanna'nın da kendisine saldıranlara karşılık verdiği görülüyor. Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri İtalyan Şef Danilo Zanna ve ona saldıranları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.