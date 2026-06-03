İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde 123 Gündür Devam Eden Grev Sona Eriyor

(İSTANBUL) - Tez-Koop-İş Sendikası, İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde 123 gündür devam eden grevlerinin bugün hukuki bağlayıcılığı olan tutanağın imzalanmasıyla sona erdiğini duyurdu.

Tez-Koop-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde 123 gündür devam eden grevimiz, bugün hukuki bağlayıcılığı olan tutanağın imzalanmasıyla sona eriyor. Okul yönetimi, grevimizin resmi ve hukuki olarak sona erebilmesi için gerekli olan resmi tutanakları imzalamış, sendikamıza ve Çalışma Bakanlığı'na iletmiştir. Bu süreçte yanımızda olan bütün dostlarımızı 4 Haziran 2026 tarihinde, saat 11.00'de okulumuzun önüne bekliyoruz. Yapılacak basın açıklamasından sonra grevin yasal olarak bitiş saatinde, 12.00'de sınıflarımıza döneceğiz. Sevgili öğrencilerimiz, 123 gündür kalbimizde taşıdığımız o büyük özlem nihayet bitiyor. Yarın saat 12.00'de ait olduğumuz yere, en önemlisi sizlere kavuşuyoruz. Bu süreçte sesimize ses olan, bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız"

Kaynak: ANKA