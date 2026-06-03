Haberler

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde 123 Gündür Devam Eden Grev Sona Eriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tez-Koop-İş Sendikası, İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde 123 gündür süren grevin, hukuki bağlayıcılığı olan tutanağın imzalanmasıyla sona erdiğini duyurdu. Sendika, 4 Haziran 2026'da basın açıklaması yaparak grevi resmen bitirecek.

(İSTANBUL) - Tez-Koop-İş Sendikası, İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde 123 gündür devam eden grevlerinin bugün hukuki bağlayıcılığı olan tutanağın imzalanmasıyla sona erdiğini duyurdu.

Tez-Koop-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde 123 gündür devam eden grevimiz, bugün hukuki bağlayıcılığı olan tutanağın imzalanmasıyla sona eriyor. Okul yönetimi, grevimizin resmi ve hukuki olarak sona erebilmesi için gerekli olan resmi tutanakları imzalamış, sendikamıza ve Çalışma Bakanlığı'na iletmiştir. Bu süreçte yanımızda olan bütün dostlarımızı 4 Haziran 2026 tarihinde, saat 11.00'de okulumuzun önüne bekliyoruz. Yapılacak basın açıklamasından sonra grevin yasal olarak bitiş saatinde, 12.00'de sınıflarımıza döneceğiz. Sevgili öğrencilerimiz, 123 gündür kalbimizde taşıdığımız o büyük özlem nihayet bitiyor. Yarın saat 12.00'de ait olduğumuz yere, en önemlisi sizlere kavuşuyoruz. Bu süreçte sesimize ses olan, bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız"

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İTÜ yönetimi şikayet etti, 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı

Türkiye'nin köklü üniversitesinde milyonlarca liralık vurgun
Mbappe, sevgilisi Ester ile tatilde

Keyifler yerinde! Çifte kumrular tatilde

Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı

İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto