Haberler

İtalya: Schengen ancak AB sınırları korunursa muhafaza edilebilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunduğu ve insan kaçakçılarıyla mücadelede herkesin üzerine düşeni yaptığı takdirde AB içinde serbest dolaşımı sağlayan Schengen Bölgesi'nin korunabileceğine inandığını söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunduğu ve insan kaçakçılarıyla mücadelede herkesin üzerine düşeni yaptığı takdirde AB içinde serbest dolaşımı sağlayan Schengen Bölgesi'nin korunabileceğine inandığını söyledi.

Meloni ve Belçikalı mevkidaşı Bart de Wever, Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yönelik yaz aylarında yaşanan düzensiz göçmen akışlarına isim vermeden atıfta bulunan Meloni, "Yazın çok hareketli geçtiğini gördüğünüz bu dönemin ardından, göç akışlarının yönetimi konusunda da elbette bir görüş alışverişinde bulunduk. Bu durum, Avrupa'nın bu konuda, krizlere yanıt verme kapasitesini bir kez daha gündeme getiriyor." dedi.

Meloni, şöyle devam etti:

"Bu açıdan, Schengen alanının en iyi şekilde korunmasının, ancak Birliğin dış sınırlarının korunmasıyla mümkün olabileceğine kesinlikle inanıyorum. Bunun için de tüm üye devletlerin insan kaçakçılarıyla mücadelede ve kitlesel düzensiz göçle mücadelede üzerlerine düşeni yapmaya devam etmesi gerekiyor."

İtalya Başbakanı, Hürmüz Boğazı'ndaki krizden de yola çıkarak uluslararası gelişmeler bağlamında bir sonraki AB Liderler Zirvesi'nde enerji ve rekabet konularının daha cesurca ele alınması gerektiğini kaydetti.

İtalya ve Belçika'nın liderleri olarak tedarik zincirleri arasındaki tamamlayıcılığı daha da artırabileceklerine inandıklarını dile getiren Meloni, özellikle de enerji, altyapı, ulaşım, lojistik ve savunma sanayisini düşündüklerini söyledi.

Konuk Başbakan de Wever de "Avrupa, giderek karmaşıklaşan bir dünyada güçlü olmalı. Ortak bir savunma alanı oluşturabileceğimize inanıyoruz ve göç ve iltica konularını daha iyi yönetebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

De Wever, İtalya'nın düzensiz göçle mücadele hususundaki pozisyonunu anladığını belirterek, "Avrupa düzeyinde bir göç paketi önermeye çalışmalıyız. Sadece güvenilir bir geri gönderme politikasıyla Avrupa'nın göç politikasını başarılı kılabiliriz. Avrupa güney sınırını koruma sorumluluğunu üstlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu

Sezon başında ''Gitsin'' denilen 3 yıldız isim, takımın en iyisi oldu
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı

Gündem maddeleri unutuldu, tansiyon yükseldi: Mecliste ortalık karıştı
Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor

"Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor"
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı

Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi 6 ay uzatıldı
Seçim sonuçları Almanya'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı

Avrupa'nın dev ülkesini karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı
Eski Fenerbahçeli Djiku, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu

Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu