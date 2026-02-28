İtalya Savunma Bakanı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle Dubai'de mahsur kaldı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bulunan ailesini almak üzere dün sivil uçakla buraya gittiği ve ABD ile İsrail'in bu sabah İran'a saldırılarının başlamasının ardından hava sahalarının kapanması nedeniyle burada mahsur kaldığı bildirildi.

İtalyan "Il Fatto Quotidiano" gazetesinin, "Dubai'de mahsur kalan bir bakan var" başlığıyla verdiği haberde, Savunma Bakanı Crosetto'nun, dün sivil bir uçakla Dubai'ye gittiği belirtildi.

Crosetto'nun Dubai'ye gitme sebebinin, burada bulunan ailesini alarak bugün İtalya'ya dönmek olduğu ancak sabah saatlerinde başlayan ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrasında hava sahalarının sivil uçuşlara kapanması sebebiyle burada mahsur kaldığı ifade edildi.

La Repubblica gazetesi de Crosetto'nun sabah saatlerinde Başbakan Giorgia Meloni'nin Orta Doğu'daki gelişmelere dair topladığı acil güvenlik toplantısına da video konferansla bağlandığını yazdı.

İtalyan ANSA ajansı da akşam saatlerinde Bakan'ın Dubai'de mahsur kaldığı haberini geçti.

Bu arada, Bakan Crosetto ise öğlen saatlerinde Savunma Bakanlığı'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmeleri büyük dikkatle takip ettiğini belirterek, ortak amacın çatışmanın herhangi bir şekilde tırmanmasını önlemek olduğunu ifade etti.

Muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi, Crosetto'nun Dubai'de mahsur kalmış olmasını eleştirdi

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) parlamenterleri yayımladıkları ortak yazılı açıklama ile Meloni Hükümetini ve Dubai'de mahsur kalan Bakan Crosetto'yu eleştirdi.

M5S'nin açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"2 yıldır Trump yönetimiyle ayrıcalıklı ilişkisinden bahseden Meloni hükümeti, İran'a yapılan saldırı hakkında Beyaz Saray'dan bombalama başladıktan sonra bilgilendirildi. Bu da yürütmenin uluslararası düzeydeki merkezi rolünün yalnızca Meloni'nin hayali masal dünyasında var olduğunu gösteriyor. Üzüntü verici gerçek şu ki, İtalya hiç olmadığı kadar uluslararası alanda tam bir marjinal konumda bulunuyor. Öyle ki bir savaşın başlatıldığı günde ülke, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun Dubai'de mahsur kalması ve İtalya'ya dönememesi durumuyla karşı karşıya kalıyor. Bu, hiçbir ağırlığımızın olmadığının açık kanıtıdır."

Diğer yandan, Başbakan Meloni'nin akşam saatlerinde, sabah olduğu gibi güvenlik ve istihbarat yetkililerinin katılımıyla bir güvenlik toplantısı daha yapacağı basına yansıdı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.