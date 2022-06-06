İtalya plajlarında hayat normale döndü - Haberler

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İtalya plajlarında hayat normale döndü

AA - Salih Şeref - Güncel
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İtalya'nın 20 eyaletinden birisi olan Puglia'nın başkenti Bari'de Kovid-19 sonrası hayat normale döndü.

İtalya'nın 20 eyaletinden birisi olan Puglia'nın başkenti Bari'de Kovid-19 sonrası hayat normale döndü.

Bir liman kenti olan Bari, eski şehri, tarihi binaları ve plajıyla turistlerin dikkatini çeken yeni bir destinasyon haline geldi. Özellikle Avrupa ve Hristiyan dünyası açısından geniş dini öneme sahip San Nicola Bazilikası, ilgi gören mekanlardan. Bazilika, hem Roma Katolikleri hem de Ortodoks Hristiyanlar için önemli bir hac yeridir.

AA / Salih Şeref - Güncel

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