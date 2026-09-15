İtalya'nın turistik beldesi Amalfi yakınlarında orman yangını çıktı

İtalya'nın önde gelen turistik beldelerinden Amalfi ve çevresinde gece saatlerinde makilik alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Amalfi sahil bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Yangın, Cus Pogerola, Positano, Amalfi ve Tovere di Amalfi beldelerini ve yakındaki diğer sahil bölgelerini olumsuz etkilerken, itfaiye ekiplerinin geceden bu yana alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösterdiği kaydedildi.

Amalfi ve çevresindeki yangının, bölgede tatillerini geçiren birçok turistin korku dolu bir gece geçirmesine yol açtığı, bazı kritik noktalarda restoran ve tesislerin tedbir maksatlı boşaltıldığı aktarıldı.

Şu ana kadar yaralanma ve evlerde hasar bildirilmediği, sabah saatlerinde yangın söndürme uçaklarının da çalışmalara katıldığı ifade edildi.

Bölgedeki şiddetli rüzgarların helikopterlerin yangın söndürme çalışmalarına katılmasını engellediği belirtildi.

Basındaki haberlerde, bölgede iki noktada çıkan yangınların kundaklama sonucu başladığından şüphelenildiği kaydedildi.

İtalyan İtfaiyesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Amalfi kıyısı ve Sorrento Yarımadası'nda makilik alandaki yangınlara dün akşamdan beri Positano, Amalfi, Agerola ve Vico Equense beldeleri arasında müdahale edildiği bildirildi.

Paylaşımda, Agerola beldesinden yangın söndürme çalışmalarına dair görüntülere yer verilirken, karadan 7 ekibin, havadan 3 uçağın yangına müdahale ettiği belirtildi.

Diğer yandan, sosyal medya platformlarına yansıyan görüntülerde de bazı turistlerin alevleri endişeyle takip ettiği, bazılarının da bölgeden ayrılmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA