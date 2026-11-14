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İtalya, Meta'ya Android galerisine izinsiz erişimden 805 milyon avro ceza kesti

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İtalya Verileri Koruma Kurumu, Facebook'un Android kullanıcılarının galerilerindeki fotoğraf ve videolara izinsiz eriştiği gerekçesiyle Meta'ya 805 milyon avro ceza kesti. Kurum, söz konusu izin gerektirmeyen özelliğin 60 gün içinde devre dışı bırakılmasına hükmetti.

İtalya Verileri Koruma Kurumu (Garante della Privacy), Meta şirketine "Facebook" isimli sosyal medya platformunun, Android kullanıcılarının galerilerindeki fotoğraf ve videolara özel izin almadan eriştiği gerekçesiyle 805 milyon avro para cezası verdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Meta'nın İrlanda merkezli şirketine Facebook uygulamasının, Android kullanıcılarının galerilerindeki fotoğraf ve videolara özel izin almadan eriştiği gerekçesiyle 805 milyon avro ceza kesildiği ve söz konusu izin gerektirmeyen özelliğin 60 gün içinde devre dışı bırakılmasına hükmedildiği belirtildi.

Cezanın temelinde, Facebook uygulamasının, Android cihazları olan İtalyan kullanıcıların akıllı telefonlarında depolanan fotoğraf, video ve ilgili verilere özel izin almadan ve kullanıcıları yeterince bilgilendirmeden erişmesi olduğu ifade edildi.

Bu kararın, 2023 yılından itibaren kullanıma sunulan "Facebook'ta gezinirken galeriden öneriler al" özelliğiyle ilgili olduğu aktarıldı.

Uygulamanın bu özelliğine ilişkin soruşturmanın, Bolzano Tüketici Hakları Koruma Merkezi'nin Temmuz 2025'te yaptığı ihbar üzerine başlatıldığı kaydedildi.

Kurumun açıklamasında, para cezasının miktarını belirlerken İtalya'da yaklaşık 20 milyon Android kullanıcısı olması, ihlalin süresi, söz konusu şirkete karşı 2019 yılında alınan önceki bir tedbir, soruşturma sırasında işbirliği eksikliği gibi kriterlerin dikkate alındığı bildirildi.

Açıklamada verilen para cezasının, söz konusu grubun dünya çapındaki cirosunun yaklaşık yüzde 0,47'sine eşit olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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