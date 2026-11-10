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İtalya, kamu görevlilerine yönelik siber saldırıların ardından gözetimi artırdı

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İtalya, üst düzey kamu görevlilerine yönelik siber saldırıların ardından hassas sistemlerde gözetimi güçlendirdi. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi başkanlığındaki toplantıda ek önlemler değerlendirildi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

İtalya'da son dönemde üst düzey kamu görevlilerini hedef alan siber saldırıların ardından, ülkenin siber güvenlik açısından hassas sistemlerine yönelik izleme ve gözetim faaliyetlerinin güçlendirilmesine karar verildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede son dönemde üst düzey kamu görevlilerinin siber saldırıların hedefi olması nedeniyle kamu düzeni ve güvenliği komitesinin bugün İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, bilgisayar korsanlarının siber saldırılarla istikrarsızlaştırıcı unsurlar yaratmayı amaçladığı belirtilerek, "Toplantı sırasında, siber güvenlik tehditlerinin derinlemesine analizi yapıldı ve kamu idarelerinin, kritik altyapının, işletmelerin ve vatandaşların korunma düzeyini güçlendirmek amacıyla daha fazla önlem alınması değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kolluk kuvvetleri, istihbarat sektörü ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında halihazırda devam eden bilgi-soruşturma faaliyetlerinin koordinasyonunun güçlendirilmesinin de kararlaştırıldığı bildirildi.

Söz konusu toplantı, geçen hafta İtalya dahil Avrupa'daki birçok yerde süpermarket soğutma sistemlerine düzenlenen siber saldırıların, yine Avrupa'nın birçok yerinde uçuşlara yönelik asılsız bomba ihbarlarının ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'ye ait kişisel verilerin "karanlık ağ" (dark web) üzerinde yayımlanmasının ardından gerçekleştirildi.

Bakan Tajani, kendisine yönelik siber saldırılardan Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarını sorumlu tutmuş ve bu eylemleri İtalya'nın, Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya verdiği destekle ilişkilendirmişti.

Bu arada, İtalyan ANSA haber ajansı, Rus yanlısı "NoName057(16)" bilgisayar korsanları grubunun Telegram hesabından bir gönderi yayımlayarak, Bakan Tajani'yi yeniden tehdit ettiği haberini geçti.

Kaynak: AA
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