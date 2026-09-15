Haberler

İtalya, İspanya'dan gelenlere sınır kontrolü uygulamasını 15 gün daha uzattı

Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya, yaz aylarında yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçmesi nedeniyle bu ülkeye başlattığı sınır kontrolü uygulamasını 15 gün daha uzattı.

İtalya, yaz aylarında yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçmesi nedeniyle bu ülkeye başlattığı sınır kontrolü uygulamasını 15 gün daha uzattı.

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin yüzerek geçmesi sebebiyle İtalya'nın İspanya ile serbest dolaşımı askıya alma ve deniz ve hava yoluyla seyahat edenlere yönelik sınır kontrolü uygulaması bir süre daha devam edecek???????.

Madrid'in tepkisini çeken mevcut sınır kontrolü uygulamasının süresi sona ermek üzereyken bugün Roma'dan süre uzatma kararı geldi.

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, bu sabah İspanya ile hava ve deniz sınır kontrollerinin 15 gün daha uzatıldığını bildirdi. Bu uzatma kararını, Avrupa Komisyonu'na ve AB'deki mevkidaşlarına hitaben yazdığı bir nota ile iletti. Bu tedbir, bu sabah toplanan Göç ve Sınır Güvenliği Analiz Komitesi tarafından yapılan incelemelerin ardından gerekli görüldü. Hem yüksek iç güvenlik riskleri hem de teröristlerin sızma tehdidi devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Sebte'deki kriz İtalya ile İspanya arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle İtalya, 1 Ağustos itibarıyla kara sınırının olmadığı İspanya ile serbest dolaşımı askıya almış ve deniz ve hava yolu ile seyahat edenlere yönelik sınır kontrolü uygulaması başlatmıştı.

İtalya'nın bu kararı, İspanya'nın tepkisini çekmişti. Madrid yönetimi de benzer sürede misillemeye gideceğini ve İtalya'dan İspanya'ya deniz ve hava yoluyla gelecek yolcuların sınır kontrollerine tabi tutulacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
Telefon alacaklar elini çabuk tutsun! Fiyatlar yeniden artabilir

Yeni telefon almayı düşünenler dikkat! Hesaplar sil baştan değişecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'da Mekke dahil çok sayıda bölge için saldırı alarmı: Güvenli bölgelere gidin

Arabistan'da neler oluyor? "Halka güvenli yerlere gidin" çağrısı
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! 'İskender Büyük' detayı bomba

İşte Raci Şaşmaz'ın ifadesi! "İskender Büyük" detayı bomba
Döviz bürosunda 'para bozdurma' tartışması iki can aldı! Saldırganlar çatıdan kaçmış

'Para bozdurma' tartışması 2 can aldı! Bakın nereden kaçmışlar
Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

11 aylık Büşra bebeğe ne oldu? Olayla ilgili yeni gelişme var

'Tamir' vaadiyle tam 12 kişiyi dolandırdı! Baskılı tişörtü de var

Bunları evinize almayın! Tam 12 kişiyi bu yöntemle çarptı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Apartmanda korkunç olay! 62 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada

"Müstehcenlik" operasyonları sonrası soluğu adliye önünde aldılar