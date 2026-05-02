İtalya Dışişleri Bakanı Tajani ile İranlı mevkidaşı Erakçi, Orta Doğu'daki durumu görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Orta Doğu'daki durumu ele alan telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Erakçi ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İtalya'nın artan bölgesel gerilimler konusundaki güçlü endişesini vurgulamak istedim. Daha fazla tırmanışın önlenmesi gerektiğini, ateşkes anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemini dile getirdim." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların, gıda güvenliği ve Afrika'nın istikrarı üzerinde olumsuz sonuçlardan kaçınılması için gerekli olduğuna işaret eden Tajani, "İtalya için, askeri amaçlı bir İran nükleer programının geliştirilmesinin kırmızı çizgi olduğunu ve bölgede tehlikeli nükleer silahlanma yarışını tetikleme riski bulunduğunu açıkça teyit ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, şöyle devam etti:

"İran, İsrail'e yönelik saldırıları durdurmak ve müzakere yoluyla Lübnan'da barışa ulaşmak için Hizbullah üzerindeki etkisini kullanmalıdır. İtalya, tüm ortaklarla diyalog kanallarını açık tutarak ve Orta Doğu'da istikrarı teşvik ederek, her türlü uluslararası barış çabasına giderek daha fazla destek vermektedir."

Kaynak: AA / Barış Seçkin
