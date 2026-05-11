İtalya: Orta Doğu'da Hristiyanlara yönelik şiddet çok fazla ve kabul edilemez

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Orta Doğu'da Hristiyanlara yönelik şiddetin "çok fazla ve kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Tajani, toplantı çıkışında İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun ve yasa dışı yerleşimcilerinin, Orta Doğu'da Hristiyanlara ve değerlerine yönelik şiddet ve hakaret hadiselerinin sorulması üzerine Tajani, "Lübnan'da, İsrail'de ve Batı Şeria'da Hristiyanlara yönelik şiddeti kınadım. Bunlar çok fazla ve kabul edilemez." dedi.

İtalyan bakan, "Katoliklerin hassasiyetlerini inciten saygısız ve kutsal değerlere hakaret içeren tutumlar da buna dahildir. Hiç kimse başkalarının inançlarına hakaret etme hakkını kendinde göremez." diye konuştu.

Tajani ayrıca, aşırı görüşlü İsrailli bakanlara yaptırım uygulanması önerisine dair toplantıda, "herhangi bir tartışma yapılmadığını" da kaydetti.

"(Ukrayna'da) Avrupa olmadan, Moskova ile bir barış anlaşmasına varılamaz"

Gündemdeki Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik tartışmalara da değinen Tajani, "Avrupa olmadan, Moskova ile bir barış anlaşmasına varılamaz." diye konuştu.

AB'nin Ukrayna'nın savunması için çok şey yaptığını ve Ukrayna'nın AB üyeliği için aday bir ülke olduğunu dile getiren Tajani, "Ayrıca Avrupa, Rusya'ya yaptırımlar uyguladı ve başka bir yaptırım paketi hazırlıyor. Barışı sağlamak için bu yaptırımların da kaldırılması gerekiyor ve son aşamada başrolde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Tajani, sabah saatlerinde toplantıya girişinden önce yaptığı açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olası AB-Rusya müzakereleri için eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in adaylığını desteklemesine ilişkin, AB adına müzakereci olacak kişiyi Rusya'nın değil AB'nin seçeceğini belirterek, bundan önce Rusya'nın gerçekten barış isteyip istemediğine bakmaları gerektiğini ifade etmişti.