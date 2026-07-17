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İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile görüştü

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşerek Kıbrıs meselesinde diyaloğun önemini vurguladı. Tajani, AB'nin rolü ve İtalyan Jandarmasının BM Barış Gücü'ne katkısının da önemli olduğunu belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüştü.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından Cuellar ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi María Angela Holguín ile gerçekleştirdiğim görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik açısından büyük önem taşıyan Kıbrıs meselesinin çözümü için diyaloğun önemini bir kez daha vurguladım." ifadesini kullandı.

İtalyan Bakan, Avrupa Birliği'nin (AB) rolünün ve AB Komisyonu'nun Raffaele Fitto'yu kısa süre önce Kıbrıs Özel Temsilcisi atamasının, "diyaloğun teşvik edilmesi açısından belirleyici nitelikte" olduğunu kaydetti.

Tajani, İtalyan Jandarmasının (Carabinieri) BM Kıbrıs Barış Gücü'ne (UNFICYP) katkı sağlamaya devam etmesinin de önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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