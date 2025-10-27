İtalya Deniz Kuvvetleri Fırkateyni Aksaz Deniz Üssü'nde
İtalya'ya ait 'ITS Virginio Fasan' fırkateyni, Aksaz Deniz Üssü'ne liman ziyareti gerçekleştirdi. Komutanlar, Marmaris Kaymakamı ile deniz güvenliği ve işbirliği konularında görüşmeler yaptı.
Fırkateyn komutanı Yarbay Simone Pitto, Güvenli Akdeniz Operasyonu Taktik Komutanı Tuğamiral Marcello Grivelli ve Yüzbaşı Gabriele Olivares, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler, deniz güvenliği ve Akdeniz'deki işbirliği konuları üzerine sohbet gerçekleştirildi.
Kaymakam Kaya, misafir komutanlara Marmaris'te bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, liman ziyareti vesilesiyle bölgeye katkı sunan dostane ilişkilerin önemine değindi.
İtalyan Deniz Kuvvetleri heyeti, Marmaris'te gördükleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.