İtalya, Lübnan'da gerilimin düşürülmesini istiyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Lübnan'da gerilimin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Tajani, "Gymnich" formatı olarak bilinen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın çıkışında İtalyan basın mensuplarına konuştu.

İsrail'in, Lübnan'daki saldırılarına ve Hizbullah'ın misillemelerine işaret eden Tajani, "Lübnan meselesi, çok önemli. Hem İsrail'in hem de Hizbullah'ın saldırılarını azaltmalıyız. Özellikle güneydeki köylerden çok endişeliyiz." dedi.

Tajani, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail'in de sivil halkın bulunduğu yerleri bombalayamayacağını anlaması gerektiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Tajani, "Bu tırmanışı azaltmalı ve hem İran hem de Lübnan konusunda kapsamlı barış anlaşmasına ulaşılmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) sonrasında olası bir uluslararası misyon konusunun da AB gündeminde olduğunu aktaran Tajani, "Durumun istikrara kavuşmasına katkıda bulunmak, meşru Lübnan yönetimini güçlendirmek ve özellikle ülkenin güneyindeki sivil halkı vurabilecek yeni bir savaşı önlemek için hangi ortak Avrupa girişimlerini benimseyebileceğimizi değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tajani, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yaptırım uygulanması konusunda resmi bir görüşme olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Suç işlememiş kişilere karşı onur kırıcı eylemlerde bulunan bu Bakan'a yaptırım uygulanmasının gerekliliği üzerinde çok durdum. Bu nedenle yaptırımlar uygulayarak, güçlü bir tepki göstermemiz doğrudur. Birçok taraf arasında geniş fikir birliği buldum. Oy birliği gerekiyor ancak bir sonraki Konsey'de hedefe ulaşmak için çalışıyoruz."

Bakan Tajani, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için farklı sektörlere ilişkin müzakere başlıklarını açmaya başlamaları gerektiğini ancak yolsuzluk meselesinin de önemli olduğunu, Ukrayna'ya bu konuda yardımcı olunması gerektiğini vurguladı.