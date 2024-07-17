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İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

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Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üstünde seyrettiği İtalya'da 4 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin başkenti Roma dahil 13 kentte bugün için aşırı sıcak nedeniyle "kırmızı" uyarı yapıldı.

İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, geçen haftadan beri etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcakların can kayıplarına yol açtığı belirtildi. Ülkenin güneydoğusundaki Puglia bölgesinde 3 kişi, başkent Roma'da da 1 kişinin öldüğü kaydedildi. Ölenlerin hepsinin erkek ve yaşlarının da 68 ile 82 arasında değiştiği ifade edildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle güneydeki kentlerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üstünde seyrettiği aktarıldı.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

13 KENT İÇİN "KIRMIZI" UYARI

Sağlık Bakanlığı başkent Roma, Floransa, Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 13 kentin risk seviyesini aşırı sıcaklar nedeniyle bugün için "kırmızı" olarak güncelledi ve bu kentlerde yaşayanları, sıcaklara dikkat etmesi konusunda uyardı.

Öte yandan, aşırı sıcaklar kırsal kesimlerde orman yangınlarına da yol açıyor. İtalyan Dire ajansının haberinde, 2024'te şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık ve makilik alanın yandığı belirtildi.

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

hüseyin akgül:

gelsinler bizim adana urfa mardin diyarbekir ve mersini görsünler

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