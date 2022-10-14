İtalya'da "Van Gogh, Kroller-Muller Müzesi'nden Başyapıtlar" Sergisi Açıldı
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ROMA, 14 Ekim (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da "Van Gogh, Kroller-Muller Müzesi'nden başyapıtlar" sergisi sırasında bir sanat enstalasyonunu izleyen ziyaretçiler, 12 Ekim 2022. Sergi, 26 Mart 2023 tarihine kadar açık kalacak.
ROMA, 14 Ekim (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da " Van Gogh, Kroller-Muller Müzesi'nden başyapıtlar" sergisi sırasında bir sanat enstalasyonunu izleyen ziyaretçiler, 12 Ekim 2022.
Sergi, 26 Mart 2023 tarihine kadar açık kalacak. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel