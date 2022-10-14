İtalya'da "Van Gogh, Kroller-Muller Müzesi'nden Başyapıtlar" Sergisi Açıldı Güncel Haberler ROMA, 14 Ekim (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da "Van Gogh, Kroller-Muller Müzesi'nden başyapıtlar" sergisi sırasında bir sanat enstalasyonunu izleyen ziyaretçiler, 12 Ekim 2022. Sergi, 26 Mart 2023 tarihine kadar açık kalacak. ROMA, 14 Ekim (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da " Van Gogh, Kroller-Muller Müzesi'nden başyapıtlar" sergisi sırasında bir sanat enstalasyonunu izleyen ziyaretçiler, 12 Ekim 2022. Sergi, 26 Mart 2023 tarihine kadar açık kalacak. (Fotoğraf: Jin Mamengni/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Van Gogh İtalya Roma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İtalya'da 'Van Gogh, Kroller-Muller Müzesi'nden Başyapıtlar' Sergisi Açıldı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.