İtalya'da Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşleri yapıldı

İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinde, Nekbe'nin 78. yılı ve Gazze'ye yardım filosuna destek için binlerce kişi yürüdü. Göstericiler İsrail'in saldırılarını protesto ederek özgür Filistin sloganları attı.

İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinde, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistinlilere yönelik işlediği suçları ifade eden Nekbe'nin (Büyük Felaket) 78. yılı nedeniyle anma ve İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüşler düzenlendi.

Başkent Roma'nın merkezindeki Cinquecento Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Göstericiler, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto ederken, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na desteklerini ifade etti.

Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılan göstericiler, sık sık "Roma nerede durduğunu biliyor, nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail", "Şimdi ve sonuna kadar direniş", "İsrail'in soykırımını durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Yürüyüşe katılan Mariella Cataruzza, AA muhabirine, "Bugün burada olmayı bir görev olarak hissettim. Gazze'yi unutmamak, Filistin halkını unutmamak, dünyada başkalarının ezici güçlerine maruz kalan tüm ezilen insanları unutmamak için." dedi.

Lorenzo Libero da "Ben, burada sadece bir insan olarak bir halkın yok edilmesine karşı protesto etmem gerektiğini düşündüğüm için bulunuyorum. Şahsen sol görüşlü bir partide faaliyet gösteriyorum ve bir komünist ya da sosyalist olarak görevimin, özellikle bir halk yok edilirken gerekli olduğunda protesto etmek olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Sonia Russo da "Soykırımcı bir devlete karşı sessizliği bozmak halen çok önemli ve gerekli olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kuzeydeki Milano kentinde de Nekbe'nin yıl dönümü dolayısıyla yürüyüşler yapıldı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
