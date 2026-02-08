İtalya'da demiryollarına yönelik sabotaj eylemleri yapıldı

İtalya'da demiryolu hatlarına yönelik farklı sabotaj girişimlerinin, özellikle ülkenin kuzeyindeki şehirlerarası ulaşımda aksaklıklara neden olduğu bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmaya başlayan İtalya'da, kuzeydeki kentleri bağlayan bazı demiryolu hatlarına yönelik şüpheli saldırılar meydana geldiği belirtildi.

Ülkede pek çok kişinin olimpiyatlar için bulunduğu kuzeydeki bölgelerde, demiryolu trafiği için önemli bir nokta olan Bologna İstasyonu'na yakın bir noktada bazı kabloların koptuğu ve yangın çıkarmaya yarayan iki patlayıcı cihazın bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu patlayıcılardan birinin, Bologna'dan Venedik istikametine doğru demiryolu trafiğini aksattığı ve 2 saati aşkın gecikmelere yol açtığı belirtildi.

Diğer patlayıcının ise Bologna-Ancona istikametini sabote etmeye yönelik planlandığı ancak patlamadığı için bu saldırının amacına ulaşmadığı kaydedildi.

Bir diğer sabotaj girişiminin ise Pesaro kenti yakınlarında Ancona-Rimini demiryolu hattında bir makasın kundaklanarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Söz konusu sabotaj girişimlerini üstlenen olmadığı ancak kış olimpiyat oyunlarının ilk gününe denk gelmesinin, bu olayın "anarşik" bir nitelikte olduğuna dair şüphe uyandırdığı ve konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, savcılığın olayı terör eylemi şüphesiyle soruşturduğunu kaydetti.

Diğer taraftan, birkaç gün önce Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik bazı siber saldırıları önlediklerini açıklamıştı.

Tajani, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, bazı Dışişleri Bakanlığı ofisleri ile Kış Olimpiyatları'nın internet siteleri ve Cortina d'Ampezzo'daki otellere yönelik bir dizi siber saldırının engellendiğini ve bunların Rus kaynaklı olduğunu belirtmişti.