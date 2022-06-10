İtalya'da kaybolan helikopterde 4 Türk bulunuyordu - Haberler

İtalya'da dün kaybolan helikopterde, Türkiye'de özel bir firma için çalışan 4 Türk'ün bulunduğu belirtildi.

AA muhabirinin, diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano havaalanından dün havalandıktan bir süre sonra radarda kaybolan Augusta Koala AW119 tipi helikopterdeki 7 kişiden 4'ünün Türkiye'den özel bir firmaya çalışan Türk vatandaşları olduğu kaydedildi.

Helikopterdeki Türklerin durumuyla alakalı Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin, hem İtalyan makamları hem de Türk firmasının yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu öğrenildi.

Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde kaybolduğu belirtilen helikopteri arama çalışmalarına gece saatlerinde ara verilirken çalışmaların sabah saatlerinde yeniden başlaması bekleniyor.

Helikopterde biri İtalyan pilot, 4'ü Türk ve ikisi Lübnanlı olmak üzere toplam 7 kişi bulunuyordu.

Helikopterin, hijyen ve ev temizlik ürünlerini satan "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansımıştı.