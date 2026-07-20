İtalya'da yabancı uyruklu bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetti

İtalya'nın Bologna kentinde yaşayan yabancı uyruklu bir kişinin, dün güvenlik güçleri tarafından yere yatırılarak gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesi tartışmalara ve tepkilere yol açtı.

Bologna kentinde dün öğle saatlerinde İtalya'da yaşamını sürdüren 42 yaşındaki Fas asıllı Abderrahim Fakir'in güvenlik güçleri tarafından elleri bağlı şekilde yere yatırılarak gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi, ülkede gündem oldu.

Ulusal basında çıkan haberlerde, 7 yaşından bu yana ailesiyle beraber İtalya'da yaşayan Fekir'in Bologna'daki Pilastro Mahallesi'nde taşkınlık yaptığı gerekçesiyle ihbar üzerine güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği belirtildi.

Fekir'in güvenlik güçlerine direndiği, bunun üzerine biber gazı kullanılarak yere yatırıldığı ve gözaltına alınmaya çalışıldığı ifade edildi.

Sosyal medyaya yansıyan bir amatör kamera çekimi görüntüsünde de iki polis memurunun yere yatırılmış adamın üzerinde durduğu ve yerde elleri bağlı çırpınan Fekir'in mahalle sakini olduğu düşünülen bir kişi tarafından hareketsiz bırakıldığı, bir süre "yardım" ve "yeter" diye bağırdıktan sonra bilincini kaybettiği ve yaşamını yitirdiği görülüyor.

Olaya şahit olan Fekir'in kız kardeşi ise adalet talep etti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından birçok kişi olay yerine gelerek polisin müdahalesini protesto etti.

Bu arada, olayla ilgili Bologna Cumhuriyet Başsavcılığının da soruşturma başlattığı ve olay yerindeki 2 polis memuru ile 4 sağlık görevlisinin soruşturulduğu bildirildi.

Bologna Emniyet Müdürlüğü de Fekir'in hayatını kaybettiği gözaltı anına ilişkin yaptığı açıklamada, polis memurlarının ihbar üzerine müdahalede bulunduğunu belirterek, polislerin üzerindeki vücut kameralarındaki kayıtların savcılığa sunulacağını kaydetti.

Ayrıca polislerin Fekir'in psikiyatrik kriz geçirdiğini 118 acil hattına bildirdiği bilgisi de basında yer aldı.

İktidardaki sağ parti polise dokunulmamasını isterken, muhalefet ise olayın açıklığa kavuşturulmasını talep etti

Fekir'in gözaltına alınması sırasında hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medyaya düşen görüntüler, İtalyan kamuoyunda infiale yol açarken, 2020 yılında ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği olayı hatırlattı.

Ülkede sol görüşün güçlü olduğu kentlerden Bologna'daki bu olayın ardından Belediye Başkanı Matteo Lepore ve Emilia-Romagna Bölgesel Yönetimi Başkanı Michele da Pascale ortak bir açıklama yaparak, olaydan çok etkilendiklerini, konunun titizlik ve şeffaflıkla soruşturularak aydınlatılmasını istediklerini belirtti.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) milletvekili Virginio Merola da gerçeklerin ortaya çıkarılması ve yetkili makamların açıklama yapması gerektiğini ifade etti.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S), İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'den olayla ilgili parlamentoya bilgi vermesini istedi.

Puglia Bölgesi Kültür İşlerinden Sorumlu Bölge Meclisi Üyesi Silvia Miglietta da bu sabah meclis oturumuna Fekir'in ölümüne atfen, George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de gözaltı sırasında ölmek üzereyken söylediği 'Nefes alamıyorum' yazılı bir tişörtle geldi.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Bologna'da polis ekiplerinin, vatandaşların ihbarı üzerine müdahale ederek görevlerini yerine getirdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir insanın ölümü her zaman trajik bir olaydır. Tam da bu nedenle, yaşananların polis memurlarının kullandığı vücut kameralarının kayıtları da dahil olmak üzere tüm unsurlar incelenerek titizlikle ortaya çıkarılması gerekir. Peşin hükümlerle ve ön yargılı suçlamalarla hareket edilmemelidir. Polisin üzerinden ellerinizi çekin."