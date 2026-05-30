Haberler

İtalya'da resmi geçit törenine katılacak süvari birliğinin atları kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da 2 Haziran Cumhuriyet Bayramı resmi geçit törenine katılacak süvari birliğinin atları, dün gece bulundukları yerden kaçarak Roma caddelerinde dörtnala koşturdu. Atlar bazı araçlara maddi hasar verirken, yaralanan olmadı. Kaçışın havai fişeklerden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

İtalya'da 2 Haziran'da kutlanan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Roma'da yapılacak resmi geçit törenine katılacak süvari birliğinin atları, dün gece bulundukları yerden kaçarak, başkent caddelerinde dörtnala koşturdu.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 2 Haziran 1946'da yapılan referandumla monarşiden cumhuriyete geçen İtalya'da her yıl başkentte resmi geçit töreniyle kutlanılan Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken, dün akşam Roma caddelerinde kaosa yol açan bir olay yaşandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, resmi geçitte yer alacak süvari birliğinin atları, dün gece yarısına doğru tutuldukları yerden kaçarak, özellikle Kristof Kolomb Caddesi'nde koşturdu.

Atlar, kaçışları sırasında bazı araçlarda maddi hasara neden olurken, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Atların kaçışına ilişkin çok sayıda ihbar gelirken, sosyal medyaya düşen görüntülerde, bazı muhafızların da yine at üstünde kaçan atları takip ettiği görüldü.

Atların nasıl kaçtığına ilişkin olarak inceleme başlatıldı.

Bir senaryoya göre, atlar patlatılan havai fişeklerden korktu ve bir şekilde tutuldukları yerden kaçtı.

Sosyal medya mecralarında da atların kaçışına tanık olan birçok kullanıcının, bu anları görüntülediği videolar çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
CHP'de 2 ayrı bayramlaşma! Kalabalık her geçen saniye artıyor

CHP'de bayramlaşma düellosu! Kalabalık her geçen saniye artıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haziran ayına günler kala kar sürprizi

Haziran ayına günler kala kar sürprizi
7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

7 ay önce aracını sattığı kişiden gelen mesajla şoke oldu

Binlerce EYT'liyi ilgilendiriyor! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri istenecek iddiası

EYT'liler dikkat! Emeklilik iptal edilecek, maaşlar geri alınacak
Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi! Hedef Barcelonalı yıldız

Yüzyılın fırsatı Galatasaray'ın ayağına geldi
Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

Ünlü oyuncunun transparan tarzına yorum yağdı
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti

Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
Türkan Biçer'in şüpheli ölümünde olayın seyrini değiştirecek kamera görüntüleri

Türkan'ın sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek görüntü