İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıktı

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarının küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine "kesinlikle karşı" olduğunu bildirdi.

"AB Komisyonu'nun Kiev ile ön fasılları açmaya hazır olduğuna" dair haberlerin ardından İtalya'da koalisyonun küçük ortağı olan ve daha önce Rusya'ya yakınlığıyla da gündeme gelen Lig Partisinden Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı açıklama geldi.

Lig Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Lig, Ukrayna'nın AB'ye katılma olasılığına kesinlikle karşıdır. Diğer ülkelerin yıllarca süren çalışmalar sonucunda elde ettiği veya elde etmek üzere olduğu gerekli şartları karşılamamasının yanı sıra Kiev'in AB'ye girişi muazzam ekonomik ve sosyal zararlara yol açacaktır." ifadesi kullanıldı.

Lig Partisinin liderliğini, geçmişte Rusya'ya yaptığı ziyaretler ve bu ülkeye yakın açıklamalarıyla tanınan, zaman zaman Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarının savaşı uzattığını savunan ve Meloni hükümetinin Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini yapıyor.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ukrayna'yı, AB'ye getirecek bir süreci başlatmaktan yanayız ancak diğer aday ülkeleri de unutmamalıyız. Bizim için öncelik, Balkanlar'dır. Bununla birlikte Ukrayna ve Moldova da bir süreç başlatmalı, yolsuzlukla mücadele etmeli ve AB'nin parçası olmak için kurallara uymalıdır. Biz onlara yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Ukrayna'nın üyelik süreci

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın ardından 28 Şubat 2022'de AB'ye üyelik başvurusunda bulunmuştu.

AB Komisyonu, başvuruya ilişkin görüşünü 17 Haziran 2022'de açıklamış ve ardından 23 Haziran 2022'de AB Konseyi Ukrayna'ya "aday ülke" statüsü vermişti.

AB Konseyi, 14-15 Aralık 2023'te düzenlenen zirvede, Ukrayna için müzakerelerin başlatılması yönünde karar almıştı.